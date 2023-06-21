BookTok على تيك توك يدعو لمغامرة أدبية حول الكتب المفضلة

تدعو تيك توك هذا الصيف أفراد مجتمع BookTok# إلى الالتقاء في العالم الحقيقي خارج الشاشة، بهدف تحفيز المزيد من الأشخاص على القراءة، وتعزيز ثقافة الأدب والكتابة، وتبادل الآراء والأفكار حول الكتب، وتحفيزهم على الاستمتاع بالقراءة والتعلم من تجارب بعضهم البعض.

يجمع مجتمع #BookTok عشاق القراءة والأدب، ويتيح لهم اكتشاف ثقافات وأفكار جديدة، وإثراء معرفتهم في مجال الأدب والكتابة، ومع مليارات المشاهدات حول العالم، يعد مجتمع #BookTok فرصة مهمة لدعم صناعة النشر وتعزيز ثقافة القراءة في المجتمع.

ينتقل #BookTok إلى مستوى جديد بالكامل مع مفهوم الكتب الرقمية، حيث يقدّم للمستخدمين تقييمات وتوصيات عن الكتب، ومحادثات أدبية متنوعة، ومع التركيز على القصص الروائية للشباب والمراهقين، والروايات الخيالية والرومانسية، يعدّ هذا المجتمع مثالياً للأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من القصص. و

يوفّر محتوى #BookTok مضمونًا غنيًا يتضمن نصائح حول الكتابة وإعادة صياغة الحبكة، ومناقشات حول نماذج الكتب الشائعة، مما يساعد الأفراد على تحسين مهاراتهم في الكتابة، ويعد هذا المجتمع مصدرًا مهمًا للإلهام وتحفيز الأشخاص الذين يرغبون في الكتابة والنشر والتواصل مع الجمهور والوصول إلى أعلى قوائم المبيعات.

يقوم#BookTok بمشاركة توصيات الكتب من خلال مجموعة مؤثرين في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، أبرزهم فاطمة read.with.fatma، ميثاء , mythjourney، تقى toqahossam07 ، أماني @thesolotraveldiary، ولينا @crookedbooks ود. جنا @drjanaboureslan والذين يشاركون حبّهم للكتب ويساعدون في إلهام الملايين من الأشخاص في رحلتهم في هذا العالم الواسع، وتتضمّن توصيات الكتب في مجتمع #BookTok في مصر مجموعةً من العناوين التي تحفّز الفكر وتؤدّي إلى تغيير في أنماط الحياة ،ومن أبرزها رواية "خوف" لأسامة المسلم، ورواية "أرض زيكولا" بقلم عمرو عبد الحميد، وكتاب "حالات نادرة" لعبد الوهاب السيد الرفاعي.

يتجلى نجاح مجتمع #BookTok في إعادة إحياء حبّ الكتب والقراءة، والذي يزدهر اليوم بشكل أكبر في مجتمعنا، وذلك بفضل المبدعين الذين بدءوا رحلتهم على منصة تيك توك بمقاطع فيديو قصيرة، ثم أصبحوا في النهاية مبدعين استثنائيين للمحتوى، حيث حولوا شغفهم إلى مهنة، ويساعد المؤثرون في عالم الكتب والأدب في رفع مستوى قطاع النشر، من خلال إنشاء مقاطع فيديو ممتعةً تساهم في بناء مجتمعات عبر الإنترنت تحتفل وتقدّر الكلمة المكتوبة.

وبنى هاشتاج #BookTok مجتمعًا شديد الشغف بالكتب، حيث يمكن للأفراد الانضمام إلى هذا المجتمع، والتمتع بمحتوى ممتع ومفيد. يعتبر#BookTok واحدًا من أكثر مجتمعات تيك توك شعبية، حيث حصد هذا الهاشتاج أعداداً مذهلة من المشاهدة بلغت 143 مليار مشاهدة في جميع أنحاء العالم، وتحديدُا في مناطق معينة، مثل مصر التي حققت 328 مليون مشاهدة، ودول مجلس التعاون الخليجي التي حققت 729 مليون مشاهدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت 1.9 مليار مشاهدة خلال الستة أشهر الماضية.

استطاعت منصة تيك توك أن تكون مساحة آمنة للأفراد للتعبير عن مواهبهم واكتشاف ذاتهم وتنمية مهاراتهم وربط عشاق الكتب في جميع أنحاء العالم.