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الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الشيشان يتوعد أوكرانيا: "من الأفضل هزيمة العدو على أرضه"

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

توعد رمضان قديروف، رئيس الشيشان، أوكرانيا بشن هجمات استباقية على أراضي العدو بمساندة ودعم القوات الروسية، مؤكدًا أن خير وسيلة هو مهاجمة العدو الأوكراني على أراضيه.

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 أضاف قديروف، أن القوات الشيشانية استغلت تكتيكات المخربين الأوكرانيين وشنت ضربة استباقية على العدو على أراضيه من أجل تأمين المناطق الحدودية في منطقة بيلجورود الروسية.

 كتب قديروف، عبر “تيليجرام”: “القوات الروسية في مقاطعتي كورتشالوفسكي وشاتوي، إلى جانب العسكريين الشيشانيين، وجهوا ضربة استباقية ضد أوكرانيا على أراضيها في منطقة مستوطنة سوتنيتسكي كازاشوك، في خاركيف”.

 تابع: “المقاتلون الشيشان اتخذوا أساسًا تكتيكات المخربين الأوكرانيين، الذين يرتبون بشكل دوري غزوات في منطقة بيلجورود، ولكن على عكس العدو، فإن هدف رجالنا ليس البنية التحتية المدنية، يعمل المقاتلون بشكل صارم على القوى البشرية والمعدات”.

 أضاف: “عندما يتم الكشف عن عدو ، هناك فترة زمنية معينة لتطوير استراتيجية قتالية أكثر فاعلية، مما يجعل من الممكن مفاجأة العدو”.

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