إحالة 203 مخالفات تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 203 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وجمصة ودكرنس وطلخا ومنيه النصر وميت غمر وتمى الأمديد وشربين وبلقاس السنبلاوين و الجماليه والمطرية والمنزلة ونبروه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر اختراق ماكينه ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر(سجائر) ومحاضر تبديد حرز ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية( تاجر تموينى) ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) ومحاضر الاستيلاء على مقررات تموينية و محاضر عمل اكازيون بدون تصريح ومحاضر تجميع بطاقات عدد (491 بطاقة) ومحاضر عدم تمكين حملة ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تجميع دقيق بكمية قدرها ( 26شيكارة) ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (370 شيكارة) ومحاضر عدم إعطاء بون صرف و محاضر توقف عن الإنتاج و محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحضر اختراق ماكينه ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (362 شيكارة) ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر عدم وجود سجل صناعي وتم التحفظ على 10 شكاير دقيق حر زنه 50 كجم و6صفائح عسل اسود و51 أسطوانة غاز منزلى وتم اعدام إعدام 76 كجم مواد غذائية و100 كرتونة مناديل بإجمالي و1200 عبوة مناديل و375 شيرنك مياه غازيه سعة 1لتر بإجمالي 2250 زجاجة و90 علبة سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين...

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.