الزمالك يكشف سبب غياب أوباما عن مواجهة الشباب

كشف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" في العضله الأمامية مما أبعده عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية .

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.