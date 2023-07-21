تحدث النجم الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي عن هدفه وحلمه مع الفريق، وكيف يعمل له في الفترة الحالية ليحققه مستقبلًا.

اقرأ ايضًا ..

مصطفي محمد: أحرم نفسي كثيرًا لأكون هداف الدوري الفرنسي

وقال مصطفي محمد أسعى لان أكون هداف الدوري الفرنسي في الموسم المقبل، فالأمر ليس بعيدًا وبحتاج لبعض التفاصيل والتعب لتحقيقه، وهو هدف شخصي لي، أتمنى ان يساعدني اللاعبين على تحقيقه.

أضاف مصطفي محمد أنه يعمل في أيام الإجازات أيضًا لتحقيق غايته وما يسعى له مع النادي الفرنسي، مشيرًا إلى أنه يحرم نفسه من بعض الطعام ويواصل التدرب ويعمل على نفسه كثيرًا، كما انه يعمل على أن لا يكون هناك فارق كبير بينه وبين اللاعبين، لأنهم بدأوا التحضيرات قبله بـ 10 أيام.

أكمل مصطفي محمد أن الموسم الماضي لم يكن سهلًا، حيث كان الفريق يشارك في ثلاثة مسابقات وهي بطولة الدوري وكأس فرنسا والدوري الأوروبي، وكان الفريق يشارك في مباراة كل 3 أيام وهو الذي لم يتعرض له اللاعبون من قبل.

اختتم الاناكوندا تصريحاته انه واللاعبين لم يكونوا مستعدين بما فيه الكفاية وحاولنا ومررنا بعدة ظروف صعبة، ووصلنا لأبعد نقطة في الدوري الأوروبي، ووصلنا لنهائي كأس فرنسا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا