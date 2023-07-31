الوصيف :لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدةحول تنفيذ فكرة رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة الحركة الوافدة



أكد احمد الوصيف خلال لقاؤة مع محررى الملف السياحى أن الإتحاد قام بتشكيللجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدةحول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفةأعداد الغرف الفندقية

وأضاف الوصيف أن أهم ماسوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل علىخلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوقالسيادي , وكذلك طرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقةالحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقةالفندقية بالقاهرة وكذلك استغلال المزايا السياحيةالكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة منأكبر مناطق الجذب السياحي بمصر , وأشاد بالجهدالكبير الذي بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمينالجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتيةمن طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهممناطق الجذب للإستثمار السياحى