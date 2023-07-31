عاجل
رجل في زي كلب.. اشترى قفصا ويعيش بداخله غدا.. اكتمال قمر محرم وهو ثاني بدر عملاق لهذا العام الأمطار تغرق بكين ورواد توتير يوثقون المأساة.. شاهد
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوصيف :لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدةحول تنفيذ فكرة رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة الحركة الوافدة

بوابة الوفد الإلكترونية

 


أكد  احمد الوصيف خلال لقاؤة مع محررى الملف السياحى  أن الإتحاد قام بتشكيللجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدةحول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفةأعداد الغرف الفندقية

وأضاف الوصيف أن أهم ماسوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل علىخلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوقالسيادي , وكذلك طرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقةالحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقةالفندقية بالقاهرة وكذلك استغلال المزايا السياحيةالكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة منأكبر مناطق الجذب السياحي بمصر , وأشاد بالجهدالكبير الذي بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمينالجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتيةمن طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهممناطق الجذب للإستثمار السياحى

الجريدة الورقية