حريق غامض فى 3 مخازن للمستلزمات الطبية بمستشفى دشنا فى قنا

نشب حريق غامض، اليوم الأثنين ، فى 3 مخازن أحدهما لعهدة دفاتر المخازن والآخر للمستلزمات والمحاليل الطبية بالمقر المؤقت لمستشفي دشنا المركزي بفاو قبلى بمحافظة قنا.

وذكر شهود العيان ان الحريق نشب فى 3 مخازن ملتصقة ببعضها البعض، موضحين ان المخازن تخلوا تماما من وجود اى توصيلات كهربائية او كهرباء بداخلها وهو ما يستبعد فردية حدوث ماس كهربائي.

وأوضح شهود العيان ان الحريق التهم مخزن عهدة الدفاتر بالكامل الخاصة بدفاتر بيانات الصادر والوارد من المستلزمات الطبية الموجودة بالمخازن، فضلاً عن ما تم صرفة من محاليل وأدوية و وما تم استهلاكه من جراكن خاصة بأجهزة الغسيل الكلوى، كما تضرر مخزنى المستلزمات الطبية بشكل كبير .

وكان قد نشب حريق لم تحدد أسبابه، في مخازن مستشفى دشنا المركزي، بمقرها المؤقت بقرية فاو قبلي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في مخازن خاصة بمستشفى دشنا المركزي.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقنا إلى مقر الحريق ، وتبين نشوب حريق في مخازن الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي، جرى السيطرة على الحريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.