تعرف على جدول انقطاع الكهرباء فى الأقصر ضمن خطة تخفيف الأحمال

ننشر مواعيد فصل التيار الكهربائي في قرى ومدن الأقصر، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، المقرر تنفيذها بدءً من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء بالمحافظا، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، حسبما أعلن مجلس الوزراء.

مواعيد فصل الكهرباء بمحافظة الأقصر FB_IMG_1690812740171 FB_IMG_1690812734832 FB_IMG_1690812731337 FB_IMG_1690812727504 FB_IMG_1690812709330 FB_IMG_1690812719464 FB_IMG_1690812723429 FB_IMG_1690812713670 FB_IMG_1690812705426 FB_IMG_1690812698046 FB_IMG_1690812692549 FB_IMG_1690812683395 FB_IMG_1690812679238 FB_IMG_1690812674328 FB_IMG_1690812669070

كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد عقد اليوم الإثنين، اجتماعا مع المسئولين، أكد خلاله على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الإختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين وقطع الإنارة بلوحات الإعلانات المضيئة وإلزام المحال التجارية وقاعات الأفراح بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها.





ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتطبيق التوجيهات بكل دقة والمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية ومتابعة التزام مُنشآت مديرية الشباب والرياضة للتأكد من الغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقِب انتهاء الفاعليات والتدريبات نهارًا.



كما وجه المحافظ، بالمتابعة اليومية لمنظومة المولدات في كافة المستشفيات بالمحافظة والتأكد من عدم تأثرها بقطع الكهرباء، وتكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين، مناشدًا الجميع بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.