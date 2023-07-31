نجح نادي كهرباء الاسماعيلية في التعاقد مع محمد رجب شاهين رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

وانضم محمد رجب لكهرباء الإسماعيلية في صفقة انتقال حر قادما من صفوف نادي الأوليمبي السكندري.

ووقع رجب على عقود انضمامه للكهرباء لمدة موسمين بداية من الموسم القادم.

محمد رجب

الكهرباء يدعم صفوفه بنجم الأوليمبي رسميًا

و جاء انضمام محمد رجب شاهين لكهرباء الاسماعيلية بناء على طلب ياسر الكناني المدير الفني الذي أكد على ضرورة ضم اللاعب لدعم الجبهة اليمنى حيث يلعب في مركز الظهير الأيمن.

محمد رجب شاهين لعب لنادي جمهورية شبين لمدة خمس مواسم وشارك في جميع المباريات قبل أن ينتقل للنادي الاوليمبي السكندري ولعب له لمدة سبع مواسم و شارك في جميع المباريات بصفه اساسيه.

و شهد الموسم المنقضي بدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة تألق محمد رجب الشهير بـ رجب شاهين لاعب النادي الأوليمبي السكندري الذي ظهر بمستوي جيد.

و في جمهورية شبين في صفوف الناشئين تدرب تحت يد نيازي مصطفى الذي ثقل موهبته وأهله للعب ضمن صفوف الفريق الأول تحت يد المخضرم خميس دويدار وعصام شعبان.

و في النادي الاوليمبي كان له أيضا حظ في التدريب تحت يد محمد طه واحمد الكاس و احمد ساري و محمد كيتا وحسام عبد العال و سعيد عبد العزيز ودائما ما كان يساهم في المنافسة مع الأوليمبي على الصعود للممتاز في المواسم الماضية.

و دائما ما يؤكد رجب شاهين أن كل المدربين الذي تدرب تحت قيادتهم لهم فضل كبير عليه ويكن حل حب واحترام لهم.