عبدالناصر زيدان يكشف شكل دوري المحترفين وشروطه وموعد بدايته

كشف الإعلامي المخضرم عبدالناصر زيدان، الشكل الجديد والشروط الخاصة وموعد دوري المحترفين، والذي سيقام لأول مرة الموسم المقبل.



أضاف زيدان عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والذي يذاع عبر قناة "الشمس"، إن دوري المحترفين سينطلق في النصف الأخير من شهر سبتمر وصولا لأول أكتوبر.

وواصل أن الدوري سيتكون من 20 فريق، وسيقام بنظام من دور واحد تطبيقا للتجربة البلجيكية والمكسيكية، بعدما درس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كل الدوريات العالمية.

وتابع، أصحاب المراكز من 1 لـ 10 سيلعبون دوري ثاني من دور واحد، يصعد منه 2 مباشرة لدوري الممتاز، والثالث يدخل في تصفيات "دورة رباعية" من دورين يصعد منها واحد إلى الدوري الممتاز.

وتابع، بينما أصحاب المراكز من 11 لـ 20، سيلعبون دوري أخر من دور واحد لتحديد الهابطين إلى القسم الثاني، حيث سيهبط أخر 6 أندية في جدول الترتيب، وسيتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بعمل قرعة في الدور الأول وقرعة أخرى في الدور الثاني.

وأشار إلى أن سيصعد 6 أندية من القسم الثاني، بدلا من الهابطين الستة بالإضافة للثلاثة الهابطين من الدوري الممتاز، بذلك يكون كل فريق خاض 28 مباراة وليس 38، أي هناك 10 مباريات أقل توفيرا لنفقات الأندية والميزانيات.



وأكد الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحاته عبر برنامجه، أن شروط المسابقة ستصل للأندية خلال أيام ويحاول اتحاد الكرة إرضا الجميع دون مساس بالتطوير والشكل الأساسي



وأضاف، أن شروط المسابقة لابد من تطبيقها لأنه ترتب عليها حقوق 50 فريق صاعد للمحترفين و27 صاعد من القسم الثالث و3 أندية هبطت ولا يمكن إلغاء الهبوط.

