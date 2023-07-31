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الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الإثنين بمكتبه بدار القضاء العالى   المستشار مسعد عبد المقصود  رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشار أحمد فكرى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، و المستشارعبد العال جرنه  رئيس التفتيش.

كما استقبل  المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس المحكمة،و المستشارخالد زين الدين رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.

وفي السابق استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى  الدكتور  رابح رتيب بسطا  نائب رئيس جامعة بني سويف  عميد كلية حقوق بني سويف وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

كما استقبل  الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكيه الفكرية بجامعة حلوان وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.
وحضر اللقاء  المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.


 

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