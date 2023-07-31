الأهلي يوافق علي إعارة مصطفي البدري لسموحة

وافقت مسؤولي النادي الأهلي على إعارة اللاعب مصطفى البدري إلى صفوف سموحة لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وانضم مصطفى البدري إلى الأهلي قادماً من الإنتاج الحربي بعدما تألق بشكل لافت في صيف 2021.

ورحل مصطفى البدري معاراً إلى فيوتشر لمدة موسمين قبل أن تتم إعارته مرة أخرى إلى سموحة.

وأعار الأهلي أيضاً لاعبه محمد مغربي إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتستمر الإعارة لموسم آخر.

ويبحث سموحة عن استعارة لاعب ثالث من الأهلي بعد تفعيل بند شراء عقد حسام حسن مهاجم الفريق.

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.