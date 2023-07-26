ممثل التوافق الوطني في السودان: يدين الدعم السريع لانتهاكات وحرق الدولة

كشف الدكتور محمد عوض الكريم، ممثل التوافق الوطني، عن إلزام جميع القوى السياسية بأدانة واضحة مما يحدث في السودان، بشأن تدمير وانتهاك سيادة الوطن مع حرق ونهب واغتصاب واعمال إجرامية عديدة.

جاء ذلك بحضور، جعفر الميرغني رئيس الكتلة الديمقراطية، وطه الفكى ممثل شرق السودان عن نظارات البجا، والدكتور تيجاني السيسي رئيس قوى الحراك الوطني، ومحمد عوض الكريم ممثل عن كتلة التوافق الوطنى، ومحمد سيد أحمد الچاكومي رئيس الجبهة الثورية، ولفيف من الشخصيات الهامة.

وناشد عوض، كافة الجهات السياسية والقوى المدنية والشعب السوداني، الوقوف مع الجهة الرسمية والشرعية القوات المسلحة.

وقال ممثل التوافق الوطني، إن من الصعب نضع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في معادلة واحدة، لن طرف بدأ باندلاع الحرب وتمرد.

أتهم الكريم، الدعم السريع بما حديث ويحدث في البلاد، قائلاً:" الوضوح لابد أن يكون سيد المواقف، ولا بد من توجيه ادنات واضحة وصريحة للقوات الدعم السريع".

وأوضح أن قوات الدعم السريع، سبب في الانتهاكات والاغتصابات وحرق ونهب المؤسسات الحكومية واقتحام المنازل، مشيرًا إلي أن وقوف الحرب يجب خروج قوات الدعم الرسعي الخروج من بيوت المواطنين والمستشفيات والمؤسسات، وتعويض الذين تضرروا من الحرب، بعد ذلك نجلس في طاولة مفاوضات ونطالب بإيقاف الحرب.

وأضاف أن العملية السياسية في السودان، اختلف موازينها عن ما سبق، لذلك يجب أن الاتفاقيات تأخذ مسار آخر.

وأكد أنهم يسعون لتشكيل لجنة اتصال سياسي، تجمع كافة القوى السياسية للوقوف علي مسافة واحدة من أجل الوطن واستقرار وامن البلاد.

عقدت قوى الحرية والتغيير " الكتلة الديمقراطية السياسية السودانية"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي بالقاهرة، لإعلان خارطة طريق لحل الأزمة السودانية.

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي :-

1- إيقاف الحرب.

2- التضامن مع الشعب السوداني.

3- الوقوف مع المؤسسات الشرعية ودعم القوات السملحة.

4- ضرورة خروج قوات الدعم السريع من كافة البيوت السودانية والمؤسسات الدولة والمستشفيات.

5- حفظ سيادة السودان.

6- منع التدخلات الخارجية السالبة التي تهدف لتدمير الدولة وتتدخل في شؤونها بغرض تحقيق أجندة خاصة.

7- دعم مبادرة دول جوار السودان، ومبادرة جدة.

8- تشكيل حكومة طوارئ عاجلة تحت مسمي “ حكومة تصريف أعمال”.

9- تقديم مساعدات إنسانية لكافة المتضررين.

10- تشكيل لجنة اتصال مع كافة القوي السياسية والمجتمعية.

11- إنشاء مبادرة سودانية سودانية بإدارة سودانية.

12- تأسيس دستور جديد، يضمن تكوين دولة حديثة بمفهومها الصحيح.