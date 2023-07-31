مونديال السيدات ..أستراليا تتفوق على كندا برباعية

حقق المنتخب الأسترالي فوزًا عريضًا على نظيره الكندي برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ميلبورن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات.





بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب أستراليا للنقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة ضامنًا العبور إلى الدور التالي ، بينما تجمد رصيد عند النقطة الرابعة في الترتيب الثالث ، ليودع منافسات البطولة العالمية.

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة دور المجموعات المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



ومن المقرر إقامة 4 لقاءات اليوم في منافسات البطولة العالمية الأولى تجمع اليابان أمام أسبانيا وانتهت بتفوق الأول، والثانية كوستاريكا أمام زامبيا وحُسمت لصالح الأخير ، واللقاء الثالث بين كندا وأستراليا.

بينما يأتي اللقاء الرابع والأخير بين أيرلندا ونيجيريا.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات البطولة العالمية خلال ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 منتخبًا قوميًا .