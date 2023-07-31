إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة في قضية مقتل الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ طبيب الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة.



وفي السابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تجديد حبس المتهمين الثلاثة في قضية مقتل الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل» 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في قضية مقتل الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل».

وكانت قد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسِ المتهمِ أحمد شحته الطبيبِ بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، وعامل لديه بعيادته، ومحاميةٍ، احتياطيا على ذمةِ التحقيقات؛ لاتهامِهِم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها إن جريمة القتل اقترنتْ بجناية سرقتِه بالإكراه، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجه وتخديره لسرقتِه، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من إثرِ التخديرِ.