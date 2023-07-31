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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نظر تجديد حبس المُتهمين بقضية إنهاء حياة طبيب الساحل غدًا

محكمة
محكمة

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، غداً الثلاثاء، أمر حبس المُتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل.

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وتسلمت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في قضية مقتل الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل". وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مقتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"على يد طبيبِ زميله بمستشفَى معهد ناصر، ومحامية على علاقة به وعامل لديه بعيادته. 

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وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسِ المتهمِ أحمد شحته الطبيبِ بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، وعامل لديه بعيادته، ومحاميةٍ، احتياطيا على ذمةِ التحقيقات؛ لاتهامِهِم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار. 

وذكرت النيابة العامة في بيان لها إن جريمة القتل اقترنتْ بجناية سرقتِه بالإكراه، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجه وتخديره لسرقتِه، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من إثرِ التخديرِ.

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