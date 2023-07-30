نظر تجديد حبس المتهمين بقضية مقتل طبيب الساحل أول أغسطس

قال أحمد الجندي دفاع الطبيب أسامة توفيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"،إن موعد جلسة تجديد حبس المتهمين يوم 1 أغسطس.

وأضاف دفاع الطبيب أسامة توفيق، لـ الوفد أنه في حال عدم إحالة القضية قبل الموعد سالف الذكر فأنه من المقرر تجديد حبس المتهمين. وفي السابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تجديد حبس المتهمين الثلاثة في قضية مقتل الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل» 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في قضية مقتل الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل». وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مقتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل» على يد طبيبِ زميله بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، ومحامية على علاقة به وعامل لديه بعيادته.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسِ المتهمِ أحمد شحته الطبيبِ بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، وعامل لديه بعيادته، ومحاميةٍ، احتياطيا على ذمةِ التحقيقات؛ لاتهامِهِم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار. وذكرت النيابة العامة في بيان لها إن جريمة القتل اقترنتْ بجناية سرقتِه بالإكراه، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجه وتخديره لسرقتِه، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من إثرِ التخديرِ.