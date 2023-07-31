"فنون المها" معرض تشكيلي بالأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضاً تشكيليا بعنوان "فنون المها" للفنانة مها أحمد الجندي، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الأول من أغسطس بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الاثنين 7 أغسطس .

يضم المعرض حوالي 60 لوحة منها صور فوتوغرافية عن محافظة البحيرة ومعالمها التاريخية وتروى تاريخ المقاومة ضد الحملة الفرنسية اضافة الى اعمال منفذة بخامات مختلفة منها الالوان الزيتية ، الاكريلك وغيرها تعبر عن الحالة الوجدانية للفنانة .

جدير بالذكر أن مها أحمد الجندي من مواليد البحيرة ، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية قسم فنون جامعة الإسكندرية ، شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية منها ميونخ مصر بالهرم ، ليالي الفن بالاوبرا ورؤى عربية للفنون التشكيلية ببرج القاهرة .