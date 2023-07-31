ياسمين صبري تبرز قوامها الرياضي بفستان ساحر ومكياج نود

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بفيديو مُصغر لأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها وقوامها الرياضي الممشوق.

ياسمين صبري

وبدت ياسمين صبري بفستان أسود مُجسم حتى الركبة، باللون الأسود، مكشوف الأكتاف، وأرادت أن تضيف لمسة جريئة للفستان، فتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية كبيرة الحجم، وكانت عبارة عن العديد من الأساور في اليدين، وأقراط تتدلى من أذنيها.

ياسمين صبري

وحملت ياسمين صبري حقيبة صغيرة الحجم باللون الوردي، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ بنفس اللون، بالإضافة لخلخال رقيق يزين إحدى ساقيها.

تصفيفة شعر تتوافق مع صيحات صيف 2023

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر تتوافق مع صيحات صيف 2023، فقامت بربط خصلاتها أعلى الرأس، ربطته شكل الضفيرة، ثم تركته يتدلى بشكل مرتب وناعم.

ياسمين صبري

وتفضل ياسمين صبري الظهور بمكياج بسيط، حتى لا يمحي تفاصيل ملامحها، ولذلك اختارت درجات النود الفاتحة ظلال للعين وملمع شفاه، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة.