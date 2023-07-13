ياسمين صبري تفاجئ زوجة عادل إمام برسالة غير متوقعة..وتغازل الزعيم: "زين ما اخترت"

فاجأت الفنانة ياسمين صبري السيدة هالة زوجة الزعيم عادل إمام برسالة خاصة وتحية غير متوقعة، وجهتها إليهما خلال لقائها ببرنامج Et بالعربي، الأمر الذي جعلها تحتل حديث الجمهور وصدارة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري توجه رسالة خاصة لزوجة الزعيم عادل إمام: "يا زين ما ربت والله"

أعربت ياسمين صبري عن امتنانها الشديد بتربية الزعيم وزوجته لأبنائهما محمد إمام ورامي إمام، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة والفخر للتعاون معهما مؤخرًا، إذْ قالت: "عايز أوجه تحية غير متوقعة لوالدة محمد ورامي إمام الأستاذة هالة يا زين ما ربت والله، والأستاذ عادل إمام يا زين ما اختار".

ياسمين صبري

أضافت ياسمين صبري: "مقابلتش الزعيم ولا مرة، لكن كلمته في التليفون مرة وبتمنى له طول العمر، وأنا في اللوكيشن معاهم بحس إني وسط عيلتي، وهما جُمال ولطاف أوي، وخبرة ودمهم خفيف جدًّا".

عائلة الزعيم عادل إمام

ياسمين صبري عن العمل مع رامي إمام: "مخرج حساس ودمه خفيف"

كما حرصت ياسمين صبري على تحية محمد إمام برسالة حب خاصة مؤكدة أنها تستمتع بالعمل معه.

أضافت: "إحنا فاهمين بعض، وأستاذ رامي أول مرة اشتغل معاه واتشرفت بالعمل معه، وهو مخرج حساس ودمه خفيف، وبيحس بالممثل وبتعبه".

ياسمين صبري تواصل تصوير أحدث أفلامها "أبو نسب" مع محمد عادل إمام:

غابت ياسمين صبري عن المشاركة في الماراثون الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، بسبب انشغالها بتصوير أحدث أعمالها السينمائية مع الفنان محمد عادل إمام، فيلم "أبو نسب"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهي التجربة الثالثة لها مع محمد إمام، بعد تعاونهما معًا في فيلمي "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور".

ياسمين صبري ومحمد إمام

فيلم أبونسب بطولة نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ياسمين صبري تتلقى عرض زواج مُغرِ:

وكانت تلقت الفنانة ياسمين صبري عرضًا مُغريًا للزواج من ثري خليجي، والذي فاجأها بطلب يدها للزواج من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "لك والله إذا تتزوجيني .. طاقة القدر تنفتح لك .. شو ما بدك عندي زبيب عندي عنب عندي تين .. شو ما بدك عندي"، لترد بسخرية: "ما شاء الله".

ياسمين صبري ومحمد إمام