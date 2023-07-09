ياسمين صبري تظهر بقميص باهظ الثمن احتفالا بـ "البعبع" (صور)

حضرت الفنانة ياسمين صبري العرض الخاص لفيلمها "البعبع" وسط جمهورها في المملكة العربية السعودية، حيث احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاح الفيلم في الخليج بعد تحقيقه لإيرادات كبيرة في السعودية والإمارات والخليج بشكل عام.

ياسمين صبري

سعر صادم لقميص ياسمين صبري في العرض الخاص من "البعبع"

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة كجوال أنيقة، فإرتدت بنطال أبيض، ونسقت عليه قميص بطباعة الحمار الوحشي باللون البيج والأبيض، من تصميم دار أزياء Balmain، وبلغ ثمنه 1390 يورو، أي ما يعادل 46 ألف و700 جنيه.

ياسمين صبري

وإعتمدت ياسمين صبري مكياج بدرجات النود، بالإضافة لتصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ياسمين صبري في “البعبع”

أحدث أعمال ياسمين صبري

ويعرض حاليًا للفنانة ياسمين صبري، فيلم البعبع، في دور العرض السينما، والذي تجرى أحداثه في إطار الأكشن الكوميدي حول سلطان، وهو مجرم مخضرم، تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور نجليه الـ2 في منزله القديم، واللذين لم يكن يعلم عنهما شيئًا منذ ولادتهما، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين.

الفنانة ياسمين صبري

ياسمين صبري أول سوبر هيرو

تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذي تظهر فيه بشخصية "سوبر هيرو"، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفين التي أعلن عنها بيتر ميمي في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي، وتعد شخصية "دليلة" أول سوبر هيرو نسائية في تاريخ السينما المصرية.

أبطال "أبو نسب" يستعدون لتصوير المشاهد الأخيرة

وعلى الجانب الآخر، يستعد النجمان محمد أمام وياسمين صبرى لتصوير المشاهد الاخير من فيلم "أبو نسب " الخميس المقبل الذى تم استبعادة من منافسة عيد الأضحى لعدم أستكمال المشاهد الاخيرة

طاقم عمل "أبو نسب"

في السياق من المقرر أن يتم طرح فيلم "أبو نسب" في دور العرض السينمائى بموسم صيف 2023 أبو نسب اخراج رامي إمام، تأليف ايمن وتار، بطولة كلا من محمد امام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني،علاء مرسي، وعدد من نجوم الفن والدراما ويعتبر هذا التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري.