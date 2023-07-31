والدة الأولى علمى علوم: أبنتى تفوقت رغم المرض والعمليات الجراحية

أعربت والدة الطالبة أمل سيد محمد على، الحاصلة على المركز الأول شعبة علمى علوم، ابنة محافظة الشرقية، عن سعادتها بتلقيها خبر تفوق ابنتها قائله: أن الله كافئ أبنتى على ما بذلت من مجهود رغم مرضها الذى كان يقف بينها وبين النجاح .

وأضافت: تلقيت خبر نجاح ابنتى وضهورها ضمن أوائل الثانوية العامة الذى كان بمثابة عوضًا من السماء عما رأته ابنتى من معاناة فى الفترة الماضية، وإجرائها العديد من العمليات الجراحية فى القدم والعمود الفقرى .

وتابعت والدة أمل سيد: أبنتى ولدت بإعاقة حركية، وأجرت خلال الفترة الماضية نحو 13 عملية جراحية، لإصلاح القدم، و إصلاح العمود الفقري، وعانت معاناة شديدة ، إلا أنها لم تيأس ولم تستلم حتى كافأها الله على نجاحها وأصبحت الحاصلة على المركز الأول.

وأكدت والدة الطالبة، أنها ابنتها تحلم بدخول كلية الصيدلة، وهو حلم كانت تتمناه وتتحدث عنه، قائلة إن نبأ نجاحها الذي تلقته من وزير التربية والتعليم كان خير عوض عن رحلة العلاج الشاقة التي تقوم بها.

الجدير بالذكر أن الطالبة أمل سيد محمد علي الحاصلة على المركز الأول شعبة علمى علوم، هي ابنة قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهي أخت لشقيقة كبرى هي "سلمى" طالبة بالفرقة الرابعة كلية تكنولوجيا، شقيق أصغر، ووالدها عامل بناء "أرزاقي" باليومية"، حصلت على مجموع 390 درجة، على شعبة علمى علوم دمج.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حرص على تهنئة أوائل الثانوية العامة، من خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.