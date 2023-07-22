إندونيسيا تبحث مع كوريا الجنوبية سُبل تعزيز التعاون

أعلن الأمين العام لوزارة القوى العاملة الإندونيسي، "أنور سانوسي"، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون في قطاع القوى العاملة مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك توظيف العمال المهاجرين، والتدريب على الوظائف، والمنح الدراسية، وبرامج المساعدة الفنية الأخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن سانوسي قوله في بيان صادر اليوم، "إن التعاون بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية، خاصة في مجال القوى العاملة، يمكن تطويره واستدامته".

سياسة الصحة والسلامة المهنية:

وخلال اجتماع ثنائي مع وزير العمل الكوري الجنوبي لي جونج سيك في إندور بالهند، قال سانوسي أن وزارته قدمت اقتراحًا بشأن سياسة الصحة والسلامة المهنية في نهاية عام 2022، لوزارة العمل في كوريا الجنوبية ووكالة الصحة والسلامة المهنية الكورية كشركاء منفذين.

ومع ذلك، لم تتلق الحكومة الإندونيسية معلومات واضحة من حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بنتائج الاقتراح لتقييم المشروع، على حد قوله.

وأضاف: "نأمل أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل حكومة كوريا الجنوبية ويمكننا تنفيذه قريبًا، وسيتم تنفيذ الأنشطة داخل الاقتراح في إطار هذا التعاون الذي سيدعم إصلاح العمل في إندونيسيا ، بما في ذلك تنشيط مركز الصحة والسلامة المهنية".

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز على البحر الأصفر يوم السبت.

وعملت سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية على تحليل عمليات الإطلاق، التي حدثت في حوالي الساعة 4:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، لمعرفة المزيد عن نوع الصواريخ التي تم إطلاقها وتفاصيل أخرى وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وجاء الإطلاق بعد ثلاثة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي.