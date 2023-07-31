عاجل
نقابة القراء تحيل الشيخ حلمي الجمل للتحقيق.. والجلسة 19 سبتمبر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للقوس والسهم بألمانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك المنتخب المصرى للقوس و السهم فى بطولة العالم ببرلين فى  ألمانيا والتي  تنطلق منافساتها اليوم  ٣١ يوليو وتستمر حتى يوم ٦ اغسطس المقبل

وتأتي المشاركة في البطولة  ضمن مرحلة الإعداد لخوض البطولة الأفريقية  المقرر اقامتها فى تونس نوفمبر ٢٠٢٣ والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

قائمة بعثة منتخب مصر ببطولة العالم للقوس والسهم بألمانيا 

وتضم بعثة المنتخب المشاركة في البطولة كل من يوسف طلبه وعلي عبد البر وبهاء عمرو وندى عزام ورنا ممدوح وأحمد فخري.

ويتولى تدريب المنتخب ماجد محيي في حين يترأس البعثة 
خالد محرز أمين الصندوق بالاتحاد المصري للقوس والسهم.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها بطولة العالم للقوس والسهم في ألمانيا، ويشارك في النسخة الحالية 534 لاعبا يمثلون 80 دولة.

مواد متعلقة

الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظمان مهرجان "دروبنا" بالأسمرات

لاعبو سيتي كلوب يتوجون ب 64 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للكاراتيه

اتحاد الكرة يعلن تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل

وزير الرياضة ورئيس شركة العاصمة يشهدون البروفة النهائية لاحتفالية شباب مصر

العريان: أفريقيا تدعم مصر.. والأثقال والخماسي والملاكمة مهددون بالغياب عن أولمبياد 2028

ختام منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة الشريك التعليمي الحصري للنادي الأهلي لمدة عامين

الشباب والرياضة تنهي اجراءات سفر أفضل لاعب fدوري مراكز الشباب لاستكمال فترة المعايشة بفرنسا
الجريدة الورقية