منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للقوس والسهم بألمانيا

يشارك المنتخب المصرى للقوس و السهم فى بطولة العالم ببرلين فى ألمانيا والتي تنطلق منافساتها اليوم ٣١ يوليو وتستمر حتى يوم ٦ اغسطس المقبل

وتأتي المشاركة في البطولة ضمن مرحلة الإعداد لخوض البطولة الأفريقية المقرر اقامتها فى تونس نوفمبر ٢٠٢٣ والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

قائمة بعثة منتخب مصر ببطولة العالم للقوس والسهم بألمانيا

وتضم بعثة المنتخب المشاركة في البطولة كل من يوسف طلبه وعلي عبد البر وبهاء عمرو وندى عزام ورنا ممدوح وأحمد فخري.

ويتولى تدريب المنتخب ماجد محيي في حين يترأس البعثة

خالد محرز أمين الصندوق بالاتحاد المصري للقوس والسهم.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها بطولة العالم للقوس والسهم في ألمانيا، ويشارك في النسخة الحالية 534 لاعبا يمثلون 80 دولة.