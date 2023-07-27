رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى القاضى الدكتور فتحي المصري عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق وذلك لتقديم التهنئة علي توليه منصبه الجديد.

كما استقبل القاضي حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والسيد القاضي ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون دور ابنية المحاكم والشهر العقاري وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.



يذكر أن القاضي حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.