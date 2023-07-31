استمرار جهود البحث عن طالب الثانوية الغارق في بحر بورسعيد

غرق قبل سماع نتيجته

تواصل أجهزة وشباب المنقذين ببورسعيد جهودها للبحث عن جثة الشاب "زياد هانى" طالب الثانوية العامة الذى غرق فى مياه البحر صباح الأحد ، ولم يمهل القدر والديه بعدما أعلنت نتيجة الثانوية العامة وتبين حصوله على 82,5% .

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة الشاب واقاربه وأصدقائه وأهالى المدينة من هول الفاجعة التى ألمت بأسرته ، بعدما ودعهم وذهب مع أصدقائه للبحر لقضاء بعض الوقت قبل ظهور النتيجة وقرروا نزول المياه لكنه واجه الغرق وراح من وسطهم وجرفه التيار بعيدًا عنهم حتى فارق الحياة .

أكد إيهاب شطا مدير إدارة الشاطئ أن الجهود متواصلة على مدار الساعة ويجوب المنقذون البحر فى الإتجاهات بحثا عن جثة الشاب وواجهنا مصاعب عديدة بسبب إرتفاع الأمواج بشكل ملحوظ ، وقد حذرنا المصطافين من سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج ورفعنا الرايات السوداء على طول الشاطئ .