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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حو

14 أغسطس.. محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة شخصين لجلسة 14 أغسطس، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.

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14 أغسطس ..  محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية،  لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف حقيقة فيديو تضرر شخص بالتعدي علي ذويه بالقناطر الخيرية |التفاصيل 

كما كشفت المتابعة الأمنية  ، بمديرية أمن القليوبية ، تداول مقطع فيديو على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين للتعدى على ذويه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على البيع والشراء.

وكانت البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية ، يفيد ورود بلاغ من مالك كشك بإصابة نجله إثر مشاجرة بدائرة المركز.

وفي سياق مسبق ، توصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول؛"مالك كشك ونجله مصاب بسحجات “، مقيمان بدائرة المركز ، وطرف ثانى؛”أحد الأشخاص «مصاب بجرح قطعى بالرأس»، وعمه بسبب خلافات حول البيع والشراء قاما على إثرها بالتعدى بالسب والضرب على بعضهما البعض وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بفتح طفاية الحريق الخاصة بسيارته وتفريغ محتواها صوب الطرف الأول.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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