نشرة أخبار رياضة الوفد .. نتائج مثيرة في مونديال السيدات و ظهور عربي للزمالك

يترقب متابعو كرة القدم العربية والمصرية على وجه الخصوص ، مواجهة الزمالك والشباب السعودي المرتقبة المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف ، لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات للبطولة العربية.

المباراة من المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.



نتائج مثيرة بمونديال السيدات ..

وعلى صعيد مونديال السيدات المقامة فعالياته بدولتي أستراليا ونيوزيلندا ، أقيمت صباح اليوم مواجهتين الأولى جمعت اليابان أمام أسبانيا وانتهت بتفوق الأول برباعية من دون رد وحسم المنتخبان تأهلهما إلى الدور التالي.

بينما جمعت المباراة الثانية منتخبي كوستاريكا وزامبيا وانتهت بتفوق ممثل القارة السمراء بثلاثية مقابل هدف



ويشهد اليوم الأثنين إقامة أربع مواجهات اليوم في منافسات البطولة العالمية للسيدات الأولى تجمع اليابان أمام أسبانيا ، والثانية كوستاريكا أمام زامبيا ، واللقاء الثالث بين كندا وأستراليا.

بينما يأتي اللقاء الرابع والأخير بين أيرلندا ونيجيريا.

السفير الكندي في الأهلي ..

عبر لويس دوماس، السفير الكندي في مصر، عن سعادته بالتواجد داخل النادي الأهلي وحضوره توقيع اتفاقية الشراكة التعليمية بين الجامعات الكندية في مصر والنادي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في زيادة اتساع وانتشار الجامعات الكندية في مصر، كما أنها تُثري العلاقات المصرية والكندية على كافة الأصعدة والمستويات



جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس في مقر الأهلي بالجزيرة لتوقيع اتفاقية الشراكة الحصرية بين الأهلي والجامعات الكندية في مصر، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية.

