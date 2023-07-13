جحود الزوجة والأبناء.. مأساة مسن مسجون فى البدروم

قررت جهات التحقيق بالغربية، إخلاء سبيل عجوز مسن وحبس زوجته وابنتهما، بعد تعديهما عليه واحتجازه داخل غرفة البدروم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتستمع النيابة العامة بالغربية لأقوال شهود عيان من الجيران وأخذ اقوالهما، في واقعة احتجاز سيدة وابنتها، لرب الأسرة، داخل غرفة البدروم بمنزل بقرية دلبشان في مركز كفر الزيات.

مسن الغربية

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تدخلها في انقاذ حياة مواطن عجوز في العقد السادس من عذاب زوجته وابنته له عقب معاناة منذ مدة بحبسه داخل حجرة غير آدمية مهجورة.

مسن الغربية

وأكد د. خالد ابوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن، مباشرة تأمين حياة الرجل المسن، موضحًا أن كل من زوجته وابنته لم يرحموا معاناته لفقده ثلاثة من أبنائه عقب استيلائهما على ارضه ومنزله مستشهدا بقوله " الجيران أكدوا أن زوجته كانت ترفض دائما الاستماع الى الجيران أو الأهل بإطلاق سراحه".