الحماية المدنية تنقذ سكان مدينة نصر من كارثة.. تفاصيل

شبت نيران داخل شقة بمدينة نصر بالطابق الرابع وامتدت حتى الطابق العاشر إلا ان قوات الحماية المدنية قد تمكنت من إنقاذ السكان من كارثة نتيجة محاصرة كرات اللهب لهم .

‏كما تبين من المعاينة ان ماس كهربائي في لوحة الكهرباء وراء اشتعال النيران بالطابق الرابع وامتدت السنة اللهب إلى واجهة العقار من الخارج حتى الطابق العاشر وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق بسيطة وتم إسعافه.

فقد تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وإمتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ.

وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم ، ونجحت القوات فى إنقاذ عدد (3) أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس وكذا إنقاذ عدد (11) شخص من قاطنى الطابق السابع والثامن .

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق .

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات إستحسان أهالى المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة .