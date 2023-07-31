أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في الأسواق المصرية للصاغة، استقرارًا ملحوظاً على أخر قيمة سعرية سجله الجرام امس الاحد، وسجل عيار 21 على آخر تحديث له عند 2155 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند 2463 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية اليوم الاثنين في مصر على مستوى جميع المحافظات، حيث استقر سعر الذهب اليوم في مصر على أخر معدلات سعرية له امس الاحد، مع اختلاف سعر المصنعية التي تختل

الذهب

سعر الذهب اليوم بالدولار

وفيما يتعلق بـ سعر الذهب اليوم بالدولار، استقر سعر أونصة الذهب عند 1959 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الاثنين

استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

- حافظ سعر الذهب اليوم عيار 21 على آخر تحديث له عند 2155 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

- استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 1847 جنيهًا، وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيهًا.