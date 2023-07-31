موعد انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بقنا

كشف مصدر مسؤل بداخل محافظة قنا، فى تصريحات خاصة " للوفد"، عن موعد البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة بقنا، وأوضح المصدر قائلا: من المقرر عقد مؤتمر خلال الأيام القادمة بحضور ورعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يضم عددآ من التنفيذيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، ومن المقرر فى المؤتمر أن يتم الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكلا من مراكز نجع حمادي وقنا .

وأوضح المصدر إلى أنه يجرى حالياً تسليم المواقع للمقاولين مما تقدموا وانطبقت عليهم الشروط، وذلك للبدء فى أعمال الحفر والانشاءات فور صدور التعليمات بداخل القرى التى سيبدء بها العمل خلال الأسابيع القادمة.

وذكر المصدر ان هناك أولوية فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة، مضيفاً ان مشروعات الصرف الصحى تحظى باهتمام بالغ، فضلاً عن تغيير خطوط المياه بداخل القرى وغيرها من المشروعات الخدمية التى تحتاجها القري.

ونجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في رفع كفاءة البنية التحتية في القرى المستهدفة ، حيث أصبحت جميع القرى مخدومة بمياه الشرب النقية ، كما أن خدمات الصرف الصحى في تلك القرى وصلت إلى نسب عالية جدا ، فضلا عن احلال وتجديد أعمدة وأسلاك الكهرباء " جهد منخفض " ، وكذلك تغذية تلك القرى بكابلات الألياف الضوئية التى توفر إنترت بسرعات عالية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى .

كما شهدت قرى قنا إنشاء مجمعات خدمات حكومية ، لتقديم خدمات ( السجل المدنى ، التموين ، البريد ، الوحدة المحلية ) وغيرها من الخدمات الاخرى ، بالاضافة إلى انشاء وحدات صحية مطورة تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل من خلالها ، وكذلك مجمعات زراعية ومراكز لتنمية الأسرة والطفل ، وجميع هذه المنشآت والخدمات التى تُقدم للمواطنين من خلالها ، لم تكن موجودة في القرى من قبل .

و تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى بمحافظة قنا تنفيذ 1683 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، موزعين على ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة فى ٥ مراكز هى ( أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف ) ، بإستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف ، أى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا ، و حتى الآن تم الإنتهاء من تنفيذ 856 مشروع من إجمالى المشروعات المستهدفة ، وجارى العمل للإنتهاء من تنفيذ 827 مشروع آخر ووصلت نسب التنفيذ بالمشروعات المتبقية إلى 85% .

وشملت مشروعات المبادرة 388 مشروع في قطاع الصرف الصحى ، 181 مشروع في قطاع مياه الشرب ، 172 مشروع في قطاع الكهرباء ومهمات الكهرباء ، 154 مشروع للأبنية التعليمية ، 108 مشروع في قطاع أبراج المحمول ، 103 مشروع في قطاع الطرق الداخلي والطرق والكبارى ، 89 مشروع في قطاع الكبارى وتبطين الترع ، 86 مشروع في قطاع الاتصالات ، 79 مشروع في قطاع الصحة ، 71 مشروع في قطاع البريد ، 69 مشروع في قطاع الغاز الطبيعى ، 50 مشروع في قطاع التضامن الاجتماعى ، 37 مشروع في قطاع الشباب والرياضة ، 23 مشروع في قطاع الاسعاف ، 19 مشروع في قطاع مجمعات الخدمات المحلية ، 19 مشروع في قطاع المجمعات الزراعية ، 11 مشروع نقاط شرطة ، 10 مشروعات في قطاع 9 مشروعات لإنشاء مجمعات سكنية ، 5 مشروعات لتنفيذ مشروعات محلية .