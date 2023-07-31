الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إنّ البلاد تشهد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما سيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

وتابعت أن وجود نشاط نسبي للرياح يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، وإحساسنا بالطقس اليوم سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية».

وأشارت إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن المناطق الموجودة في الجمهورية خلال فترات النهار وفترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وواصلت غانم أنه خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس يكون هناك نشاطا للرياح يلطف الاجواء بشكل كبير ويساعدنا على الإحساس بنسمة الهواء اللطيفة، وبالنسبة لقيم الحرارة الصغرى، فقد انخفضت، ويتم تسجيل 24 و25 درجة مئوية ليلا.

نصائح مهمة أثناء الطقس الحار:

اشرب الكثير من الماء: من المهم شرب الكثير من الماء في الطقس الحار، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش. يفقد الجسم الماء من خلال العرق، لذلك من المهم تعويض هذا الفقد. تهدف إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تعرق كثيرًا.

شرب الماء البارد: الماء البارد يساعد على تبريد الجسم من الداخل. إذا كنت تشعر بالحرارة، يمكنك شرب الماء البارد، أو الاستحمام بالماء البارد.

ارتدي ملابس فضفاضة خفيفة الوزن: الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن تسمح للجسم بالتنفس، مما يساعد على تقليل التعرق. تجنب ارتداء الملابس الضيقة، أو المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية.

اجلس في الظل: إذا كنت تضطر إلى الخروج في الطقس الحار، فحاول الجلوس في الظل. الظل يساعد على تقليل تعرض الجسم لأشعة الشمس المباشرة، التي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة أكثر.

خذ حمامًا باردًا: إذا كنت تشعر بالحرارة، يمكنك أخذ حمام بارد أو دش. الماء البارد يساعد على تبريد الجسم من الخارج.