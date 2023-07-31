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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"شباب النواب" يهنئ اتحادات "السباحة و الجودو و الخماسي و التايكوندو"

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،الاتحاد المصري للجودو  بمناسبة فوز منتخب الناشئين  ببطولة أفريقيا في مدغشقر بـ 15 ميدالية متنوعة، بمشاركة 18 منتخبًا بإجمالي 118 لاعبًا.

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وأكد رئيس لجنة الشباب أن "الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية فى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتى تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

واشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في بيان صحفي اليوم  بالنتائج التي حققتها  البعثة المصرية خلال منافسات البطولة للناشئين والتي وضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 15 ميدالية متنوعة (8 ذهب، فضيتين 5 برونز) مشيدا بحصول منتخب الشباب في الجودو على لقب بطولة أفريقيا للشباب، بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

كما وجه رئيس لجنة الشباب التهنئة للاتحاد المصري للتايكوندو، وذلك بعد تحقيق عبدالله عصام المرڪز الأول والميدالية الذهبية، وجني خطاب الميدالية البرونزية، ببطولة تحدى الجائزة الڪبرى (Grand Prix Challenge) بالعاصمة السنغالية داكار، ويتأهلان لبطولة الجائزة الكبرى بباريس.

كما أشاد بتحقيق منتخب مصر الأول للتايكوندو بعد المشاركة فى بطولة السنغال المفتوحة للتايكوندو فئة الـ G2، تحقيقه 4 ميداليات متنوعة، منها ثلاث ميداليات فضية للاعب عبد الله عصام ومعتز بالله عاصم وتقى شعبان و ميدالية برونزية عن طريق اللاعبة ليلى شريف

وفي السياق ذاته هنأ رئيس لجنة الشباب اتحاد السباحة بمناسبة تأهل اللاعب مروان القماش، رسميًا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ في سباق ١٥٠٠م حرة ويصبح متأهل في سباقين ٨٠٠م حرة و ١٥٠٠م حرة.

وتوجه رئيس لجنة الشباب بالتهنئة لاتحاد الخماسي الحديث للترويج اللاعبة توجت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم تحت 19 سنة المقامة خلال الفترة من 25 إلى 30 يوليو الحالي بمدينة اسطنبول بتركيا.

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