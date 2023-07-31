"دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقه".. 4 بلطجية بمزقون جسد شاب بالسلام

كلمات ممزوجة بدموع الفاجعة قالتها عمة الشاب كريم صاحب 33 عاما، ويعمل نقاش دفع حياته ثمنا للدفاع عن شقيقه من بلطجية ليسقط من بين أيديهم جثة غارقة فى بركة دماء فى هذة اللحظة كانت منطقة مدينة السلام بالقاهرة على موعد مع جريمة مأساوية.

الوفد انتقلت إلى مسرح الجريمة فبمجرد دخولك إلى مدينه السلام بالقاهرة، تجد النساء متشحات بالسواد ويبكين، فى حزن كما تجد لافتات تحمل صور شاب يبتسم وأثناء التوجه إلى منزل الضحية الذي قتل على يد 4 من البلطجية وجدت طفل يبكي وفى يدة صورة "كريم" ذهبت فوجته يردد "عمو حبيبي مات".. وهو يجهش بالبكاء وفى حالة إنهيار ،حتى وصلت إلى منزل الضحية.

الوفد مع عمة الضحية

التقت "الوفد" بعمة كريم والتى قالت فى بداية حديثها، وهي تحتضن صورة المجني عليه ،منذ فترة نشيت خلافات بين "المجني عليه" و 4 اشخاص، بسبب تعديهم بالضرب على أحد الأطفال بالمنطقة، وخلالها تدخل الضحية لإنقاذ الطفل من بين أيديهم، فاستشاط أحد المتهمين غضبا ، فاستعان بـ3 بلطجية ، وتوجهوا إلى منزلة ونشبت مشاجرة فتدخل الجيران لفضها ومنذ ذلك الحين قرر أحد المتهمين التنكيل به جزاء ما فعله.

واستكملت تفاصيل اللحظات الأخيرة ، فى حياة نجل شقيقها وقالت إنه فى يوم الواقعه، أثناء تواجدنا داخل المنزل تناها الى مسامعنا صوت شجار، واستغاثات فتوجه أحمد شقيق المجني عليه ، إلى الشارع فوجد 4 أشخاص يعتدون على شاب بطريقة بشعه، ذهب "احمد" حتى ينقذه من بين أيديهم ليعتدوا عليه هو الآخر وأصابوه بجرح قطعي فى الجسد.

تدخل "كريم"، لمحاولة الدفاع عن اخية فقام أحد المتهمين بالتعدي عليه بسلاح أبيض ومزق جسدة وسالت دماءه وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى السلام العام، توفى الى رحمة مولاه تم القبض على 2 من المتهمين وهروب الأخرين.

الوفد مع عمة الضحية

ودخلت عمه الضحية فى نوبه بكاء شديدة وحالة من الحزن والحسرة على فراق نجل شقيقها، "كنت بعتبرة ابني كان حنين الله يرحمك ياحبيبي القصاص يشفي غليلي" وتناشد جهات التحقيق بالقبض على الهاربيين والقصاص العاجل والعادل حتى تبرد نارهم.

الضحية

تفاصيل تلك الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السلام أول تلقي إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنات بسلاح ابيض ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقلة الى امستشفي،

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر ، على إثرها سدد المتهم طعنات بالقلب للمجني عليه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.