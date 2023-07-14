تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، من انتشال جثة لمواطن، من مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ترعة ميت يزيد تخطف روح مواطن بالغربية

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافية في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اصابة 4 مواطنين في تصادم سيارتين "ملاكي" ببني سويف

في واقعة اخري،اصيب 4 مواطنين ،إثر تصادم سيارتين "ملاكي" بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من قرية كوم أبو خلاد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

و بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمو بالقرب من قرية كوم أبو خلاد.

وقد دفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.