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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجزار: مبادرة سكن كل المصريين من أهم المشروعات

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال الاجتماع

 عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد)، بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بتلك المدن، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأصدر الجزار، حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد)، فيما يتعلق بتنفيذ مختلف المشروعات، خصوصًا المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" - محور منخفضى، مؤكدًا أن هذا المشروع واحد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الدولة.


وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم التعامل مع تلك الشركات، والتعامل فقط مع المقاولين الجادين، والمتابعة الدورية الحثيثة لكل مراحل التنفيذ لعدم حدوث أي تأخير، مشددًا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

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