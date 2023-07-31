وزير التعليم يكشف تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدًا أن تم الانتهاء من اعتماد النتيجة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الأحد، أنه اعتماد نتيجة الثانوية العامة تم بالفعل اليوم الأحد للطلاب، مشيرا إلى أن سيتم اعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة لاحقا.

وزير التربية والتعليم تواصل مع أوائل طلاب الثانوية العامة

وتاب وزير التربية والتعليم، أنه بالفعل تم التواصل مع أوائل طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.