مكرونة بينك صوص بالدجاج علي خطي المطاعم

مكرونة بينك صوص بالدجاج من أطيب وصفات المكرونة بلون صلصة الطماطم الحمراء، أو صوص البشاميل الأبيض، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة تجمع بين اللونين وقدمي مكرونة بالصوص الوردي اللذيذ وبمذاق شهي

مكرونة بينك صوص بالدجاج

مقادير مكرونة بينك صوص بالدجاج

- معكرونة : عبوة (مسلوقة ومصفّاة)

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع إلى مكعبات)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- الثوم : 5 فصوص (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- صلصة طماطم : كوب

- كريمة الطبخ : 2 كوب

مكرونة بينك صوص بالدجاج

طريقة التحضير

في قدر على النار، ذوبي الزبدة واقلي الثوم حتى يذبل، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وتبلي بالملح والفلفل الأسود.

اتركي القدر على نار متوسطة مع التقليب من وقت لآخر حتى ينضج الدجاج.

اسكبي عصير الطماطم في القدر واتركي الخليط حتى يكثف مع التقليب.

أضيفي كريمة الطبخ وحركي الخليط واتركيه حتى الغليان، ثم أضيفي المكرونة وحركي المكونات لتتداخل.

خففي النار واتركي القدر لحوالي 5 دقائق.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.