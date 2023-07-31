ضيفي لمسة مميزة وحضري تشيز كيك مانجو لمواجهة حر الصيف

تشيز كيك مانجو سهل وشهي ويتميز بمذاق رائع، بطعم فاكهة الصيف المانجو، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير تشيز كيك مانجو بطريقة ولا أسهل وبطعم لا يُقاوم.

تشيز كيك مانجو

مقادير تشيز كيك مانجو

- الطبقة الأولى :

بسكويت : 2 كوب (مطحون)

الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- الطبقة الثانية :

جبنة فيلادلفيا : كوب

جيلي بودرة المانجو : 2 ظرف

كريمة الخفق : 2 ظرف

جيلاتين : ملعقة صغيرة

مانغو : كوب (مثلج)

- الطبقة الثالثة :

مانغو : 3 أكواب (مثلج)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

جيلاتين : ملعقة كبيرة

تشيز كيك مانجو

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى: ضعي البسكويت المطحون والزبدة الذائبة في وعاء وامزجي المكونات جيداً.

افردي خليط البسكويت في قالب التشيز كيك ورصّيه جيداً بيديكِ، ثم ضعي القالب في الثلاجة حتى تتماسك طبقة البسكويت.

لتحضير الطبقة الثانية: في وعاء ذوبي الجلي مع نصف كوب من الماء الساخن، ثم أضيفي نصف كوب من الماء البارد وملعقة صغيرة من الجيلاتين مع التحريك واتركي الوعاء جانباً حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ضعي الجبن والكريمة في وعاء واخفقي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس تماماً.

أضيفي الجلي تدريجياً مع الخفق المستمر حتى يمتزج الخليط، ثم أضيفي المانجو المثلج واخفقي جيداً.

اسكبي المزيج فوق طبقة البسكويت ووزعيه بالتساوي في القالب ثم أعيديه إلى الثلاجة لحوالي ساعتين حتى يتماسك ويبرد.

لتحضير الطبقة الثالثة: في قدر على نار متوسطة ضعي السكر والجيلاتين والمانجو واتركي القدر حتى تتجانس المكونات وتذوب مع التحريك المستمر.

ارفعي القدر عن النار وصفّي المزيج واسكبيه فوق الطبقة الثانية في القالب ووزعيه بالتساوي.

ضعي القالب في الثلاجة حتى يتماسك تماماً وقدمي التشيز كيك المانجو بارداً.