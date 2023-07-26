طريقة عمل تشيز كيك اللوتس للمناسبات

تعتبر تشيز كيك اللوتس من ألذ الوصفات التي يمكن صنعها، وتعد من الحلويات الغربية الباردة السهلة المميزة بمذاقها اللذيذ.

تشيز كيك اللوتس

مقادير تشيز كيك اللوتس

- لقاعدة التشيز كيك :

بسكويت : 250 غراماً (بسكويت لوتس / مطحون)

الزبدة : 100 غراماً (سائلة)

- للحشوة :

جبن كريمي : 300 غراماً

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (زبدة اللوتس)

كريمة : 2 كوب (سائلة)

- الزبدة : حسب الرغبة (زبدة اللوتس / للتزيين)

تشيز كيك اللوتس

طريقة التحضير

1. لتحضير قاعدة التشيز كيك: ضعي البسكويت المطحون في وعاء، وأضيفي عليه الزبدة المذوبة، واخلطي المكونات جيداً، ثم رصي البسكويت في قاع صينية التشيز كيك.

2. لتحضير الحشوة: في وعاء آخر، اخلطي الجبن الكريمي مع زبدة اللوتس والكريمة السائلة حتى يتشكل لديك خليط متجانس من المكونات.

3. وزعي خليط الحشوة فوق قاعدة البسكويت بطريقة متساوية ومتناسقة.

4. أدخلي الصينية للثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

5. قبل التقديم، زيني بزبدة اللوتس السائلة، وقدميها باردة.