"الموسيقيين" تعلق على غناء ترافيس سكوت في الأهرامات بفلاشات الموبايلات (فيديو)

علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية على تصرف مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بعد قيامه بالغناء على ضوء كشافات الهواتف المحمولة وسط مجموعة من محبيه في منطقة بالقرب من الأهرامات، بعد رفض تنظيم حفلته.

وقال عبدالله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، مساء اليوم"سكوت كان يرغب في إقامة حفله بالقاهرة، ومع الجدل اللي أثير وإلغاء النقابة تصريح الحفل، فهو تصرف كسائح اجنبي بجانب الهرم والتقط بعض الصور.

حفل ترافيس سكوت ليس أول حفل أجنبي يتم استضافته في مصر

وأوضح أن حفل ترافيس سكوت ليس أول حفل أجنبي يتم استضافته في مصر، وبالتالي فالنقابة تعي دورها في تنشيط السياحة والاقتصاد وخلافه، لكن سكوت كان مختلف كثير من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من احتمالية وقوع عنف في بعض حفلاته، لاسيما وأن بعض حفلاته بالفعل وقع بها فوضى وعنف وهو شجع من قبل في الاعتداء على رجال الامن لتفريغ طاقة الجمهور والوصول اليه.

ورد المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على الانتقادات التي تثار بأن إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي تسبب في دعايا سلبية لمصر، قائلا:" دي حفلة من الكثير من الحفلات التي تقام لمطربين أجانب في مصر، يعني مصر مستنية الحفلة دي عشان تضر السياحة عندها، مشيرا إلى أن الكثير من المواقع الاجنية التي تشيد بدور مصر لإلغائها الحفل خوفًا على الشعب.

وأوضح أن نقابة الموسيقيين قررت إنشاء وحدة بحث إلكترونية؛ لبحث طلبات الترخيص المقدمة من مطربين أجانب في المستقبل.

