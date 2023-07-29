حقيقة تواجد ترافيس سكوت بالأهرامات| فيديو يكشف المستور والشعب المصري غاضبًا

تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار مقطع فيديو لمغني الراب ترافيس سكوت، وهو يغني في الظلام ويرقص رفقة أصدقائه ومحبيه، تحت إضاءة الهواتف المحمولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد قرار إلغاء الحفل، واعتبر البعض أن المطرب يتحدى الشعب المصري.

حقيقة وجود مغني الراب ترافيس سكوت بالأهرامات

نشر مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليه قائلًا: «خلال حفل الأهرامات»، وظهر ترافيس، وهو يقف في منتصف أصدقائه، والبعض يرتدي «التيشيرات» وآخرون لا يرتدونها، وظهر الجميع وهم يرقصون ويغنون من أغاني المطرب الشهيرة.

THREW A PARTY AT THE PYRAMIDS pic.twitter.com/vtrZwMUted — TRAVIS SCOTT FAN PAGE (@RodeoTheAlbum) July 28, 2023

والأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا والشعب المصري يتسائل عن تواجده في مصر، على الرغم من قرار إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري، وبعد التدقيق في الفيديو وجد أنهم مجموعة من الشباب الداعمين للفنان، وتسبب الفيديو في حالة من الهياج لدي الشعب المصري.

إلغاء حفل ترافيس سكوت بشكل رسمي

أعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت عن إلغاء الحفل بشل رسمي، حيث نشرت بيان عبر حسابها على تويتر قائلة:" لسوء الحظ وعلى الرغم من الجهود الجبارة، أدت إلى مشاكل إنتاجية معقدة إلى عدم إمكانية إقامة حفل ترافيس سكوت المقرر إقامته في 28 يوليو في أهرامات الجيزة بمصر".

ترافيس سكوت

وأضافت الشركة: "نتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منا، سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر عند نقطة الشراء، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء ونقدر تفهمكم للأمر، لا نزال ملتزمين بتقديم عروض حية استثنائية للجماهير ونأمل أن تتاح لنا الفرصة".

ترافيس سكوت

دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت

قررت نقابة المهن الموسيقية أصدار قرار إلغاء الحفل، بعد انتشار دعوات بضرورة إلغاءه وتصدر هشتاج "الغاء حفل ترافيس" موقع تويتر، وسط اتهام المغردون بأن الرابر العالمي ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية.

ترافيس سكوت

وقالت المهن الموسيقية في بيان رسمي: "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير".

المهن الموسيقية تعلق على فيديو ترافيس سكوت بالأهرامات

علقت نقابة المهن الموسيقية على مقطع الفيديو المتداول لترافيس السكوت وهي يرقص في الأهرامات هو وأصدقائه، بعد أن تم منعه من دخول المنطقة وإقامة الحفل الغنائي، وقالت الموسيقين في بيان: "ترافيس سكوت أهلا وسهلا به كسائح ببلدنا، مصر تفتح ذراعيها للجميع، ونقدر حبه لمصر".