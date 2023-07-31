الأولي في الثانوية العامة مكفوفين: أحلم بالجامعة الأمريكية..خاص

لم يكن فقدان نظرها عائق لها، منذ طفولتها تتأقلم هاجر محمد إبراهيم مع ظروفها الخاصة، التى ولدت بها، وفقدان بصرها بسبب مياه زرقاء في العين الأثنان، وتفوقت باستمرار مع كافة المراحل التعليمية حتى وصلت لمرحلة الثانوية العامة حصلت علي مستوى الأولى علي الجمهورية هذا العام 2023.

تقول هاجر محمد إبراهيم، إنها من مدينة إدفو محافظة أسوان، منذ صغرها تعيش من جدتها البالغة من العمر 65 عامًا، مؤكدًا أن رغم بعدها عن أسرتها كانت تذاكر باستمرار وساعات طويلة حتي تحصل علي درجات تكون راضية بنجاحها لا تحلم ولا تتوقع حصولها درجات نهائية يأهلها للمستوى الأول علي الجمهورية.

أعربت محمد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، عن سعادتها البالغة بحصولها أول علي مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، قائلة" اتصدمت لم عرفت أني حصلت على الدرجات النهائية والأولى علي الجمهورية فرحة لا توصف وصدمة".

وأضافت الطالبة هاجر، أنه درست في مدرسة النور للمكفوفين في محافظة أسوان، وكانت تدرس وتعتمد خلال دراستها علي منصات التواصل الاجتماعي “اليوتيوب”، تأخذ فقط مادتين عبر المعلمين ولكن طول حياتها تعتمد علي قنوات اليوتيوب وتذاكر باستمرار ساعات طويلة.

وأوضحت أن عندما علمت بحصولها علي المرتبة الأولى علي كافة المكفوفين في الشعبة الأدبية ، علي الفور برفقة جدتها وبناءًا علي حديثها ركعت صلاة شكرا لله علي التفوق وكذلك اسرتها والدها والدتها وأشقاءها.

وأشارت إلى أنها تطمح بدخول كلية الألسن الألماني، منذ صغرها تدرس اللغة الألمانية وتفضل الاستمرار بها، موضحة بأنها قدمت في منحة الجامعة الأمريكية لدراسة علوم الكمبيوتر، مؤكدة بأنها لم تحسم الأمر حتى الآن.

وأكدت الطالبة هاجر، أنها منذ الصغر كانت تتفوق في المرحلة التعليمية حيث كانت تحصل المرتبة الأولى منذ الصف الثاني الأعدادي، مشيدة بنظام البريل الذى ساعدها كثير في تعلمها وصولها للتفوق، قائلة:" عمري ما حسيت بعجزى دائمًا احمد ربنا علي نعمة فقدان البصر".

وحصلت هاجر محمد إبراهيم، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين، علي المركز الأولي على مستوى الجمهورية في الشعبية الأدبية، بمجموعة 393 درجة.

أسماء أوائل الثانوية العامة .. نتيجة الثانوية العامة 2023 ملف pdf،قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وأظهرت النتائج نسبة نجاح بلغت 78.8%.

وفي خطوة تعبر عن تقديره واهتمامه بالطلاب المتفوقين، قام الدكتور رضا حجازي بالاتصال الهاتفي بأوائل الثانوية العامة، حيث هنأهم على تفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة في الامتحانات. عبّر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز المتميز وأبدى تمنياته لهم بمواصلة التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والمستقبلية.

إن هذه النتائج الرائعة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون خلال العام الدراسي، وتبرز التحسن في نسبة النجاح لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. يعد هذا الإنجاز إلهاماً للجميع ودافعاً لمواصلة العمل الجاد والمثابرة في تحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

فيما يلي أسماء الأوائل :



أوائل الشعبة الأدبية:



سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة



عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة



عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة



عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة



فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة



فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية



محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة



معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة



ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة



نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية



ـ وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:



أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية



حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط



زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة



كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا



كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة



كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا



محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية



محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف



ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة



وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:



إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط



أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة



أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية