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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سعد سمير: رمضان صبحي يعشق الأهلي ولم يأخذ رأيي قبل رحيله

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

أكد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، من عشاق النادي الأهلي جدًا، منذ أن كان صغيرًا. 

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وتابع سعد سمير خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي بيعشق الأهلي وكان يتواصل معنا أثناء تواجده في إنجلترا، وكان يطمئن على الفريق واللاعبين". 

وأضاف سعد سمير: "صبحي لم يتواصل معي من أجل مشاورتي في قرار رحيله إلى بيراميدز، وقد يكون له أبعاد أخرى في قراره، ولكن في النهاية هو من عشاق النادي".


 

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