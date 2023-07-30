فريدة سيف النصر: البوتوكس من سم الثعابين "هستفاد إيه لما أنفخ نفسي"

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر علي الحديث عن عمليات التجميل وعدم خضوعها لها من خلال تصريحات تليفزيونية لها، مؤكدة إلى أنها تحب رؤية التجاعيد لأنها تظهر تأثير مرور السنوات عليها.

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر "هستفاد إيه لما أنفخ نفسي"

كشفت فريدة سيف النصر من خلال ظهورها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON قائلة: "أنا هستفاد إيه لما أنفخ نفسي وتجيلي بعدها أمراض كتيرة".

فريدة سيف النصر "البوتوكس بينفخ الوش وبيجيب أمراض"

وتابعت فريدة سيف النصر حديثها: "أنا جبانة جدا وبخاف من الحقن وسعيدة بظهور التجاعيد على وشي، البوتوكس بينفخ الوش وبيجيب أمراض، البوتوكس دا معمول من نوع من سم التعابين، ومعنديش مشكله مع الشكل لإن لما اتنفخ واتعب بعدها هستفاد إيه ربنا خلقنا كده وهنكمل كده".

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر "تنوى الخضوع لعمليات تجميل"

وأشارت فريدة سيف النصر علي قائلة: "أنها لا تنوى الخضوع لعمليات تجميل وأنها تتقبل الظهور في دور الأم والجدة ولكن الأهم أن يتم وضعها في دور صحيح جدة لأطفال أو أم لشباب، موضحة أن أمنيتها الوحيدة أن تظل تعمل ولا تحتاج لأحد".

فريدة سيف النصر

من ناحية أخرى، يذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في رمضان 2023 في مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

فريدة سيف النصر

آخر أعمال فريدة سيف النصر

كما شاركت في مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.