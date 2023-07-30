سيارة تابعة للنقابة تنقل جثمان نجل حسن يوسف (فيديو)

نعت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، غرقا في الساحل الشمالي فجر اليوم.

خبر وفاة نجل حسن يوسف مفجع

وقالت خلال مداخلة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"مساء اليوم الأحد، "خبر وفاة نجل حسن يوسف مفجع وربنا يكون في عون أسرته".

وتابعت: "شمس البارودي كانت في المستشفى هناك، والأمن أخبرنا أن الفقيد نزل في أوقات به ارتفاع في الأمواج مع تحذير من ذلك"، مشيرة إلى أن سيارة تابعة للنقابة ستنقل جثمان نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي.

وخرج جثمان نجل حسن يوسف من مستشفى العلمين محمولا داخل سيارة إسعاف بعد أن تم تحويله إلى مستشفى الإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى عليه للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بغرق شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه توفي بسبب إسفكسيا الغرق، وأنه نجل الفنان حسن يوسف.

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، انتشلت القوات جثمان الشاب وأسرع رجال الإسعاف بنقله إلى مستشفى العلمين في محاولة أخيرة لإنقاذه لكنه وصل جثة هامدة "وظائف جسمه الحيوية متوقفة" حسب التقرير الطبي المبدئي ، وتم إيداعه بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف، الذي تُوفي بسبب إسفكسيا الغرق في منطقة الساحل الشمالي، وناظرت جثمان الشاب المتوفى، وصرحت بالدفن وتسليمه لأسرته لدفنه.

من هو عبد الله حسن يوسف؟

أنجب النجم حسن يوسف وزوجته شمس البارودي 4 أبناء هم ناريمان، عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود وأصغرهم "عبد الله" الذي يعد "آخر العنقود والابن المدلل".

درس "عبد الله" الطيران في أوكرانيا ثم حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت، مفضلا الابتعاد عن عالم الفن دون رغبة منه في اقتحام الوسط الفني على غرار والديه وشقيقه "عمر".

الفنانة المعتزلة شمس البارودي -زوجة الفنان حسن يوسف- ظهرت في لقاء سابق وجهت خلاله رسالة إلى ابنها "عبد الله" حملت في طياتها تعليمات دينية وأهمها تأدية الأمانة وعدم الكذب وفعل الخير دون شروط