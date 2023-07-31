انعقاد اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبحيرة

عقدت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة اجتماعاً برئاسة دكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام ، والمستشار القانونى للمحافظة ،وعمداء كليات التربية والتجارة ، ومدير مديرية التنظيم والإدارة ، ومدير مديرية التربية والتعليم، وذلك لإختيار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، وكذا إختيار مدير عام إدارة كوم حمادة التعليمية وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

يأتي ذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة المصالح الحكومية والمديريات الخدمية.

حيث تم خلال اللجنة لقاء المتقدمين لوظيفه مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفنى البالغ عددهم 19 متقدم وكذا المتقدمين لوظيفه مدير عام إدارة كوم حمادة التعليمية والبالغ عددهم 29 متقدم.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة العمل على إختيار أفضل الكفاءات والعناصر القيادية القادرة على الابتكار والقيادة لضخ الدماء الجديدة بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.

واشارت الي ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاختيار أفضل القيادات، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين.