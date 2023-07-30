اصنعي مافن البلوبيري خالياً من الجلوتين في المناسبات

مافن البلوبيري خالي من الجلوتين يعتبر من الحلويات الصحية ومختلفة ولذيذة جداً، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حلو المافن بطعم البلوبيري الطيب.

مافن البلوبيري خالي من الجلوتين

مقادير مافن البلوبيري خالي من الجلوتين

- طحين : كوب (طحين الأرز البني)

- صودا الخبز : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- التمر : 8 حبات (منزوع النواة)

- حليب الصويا : نصف كوب

- بذور الكتان : ملعقة كبيرة ونصف

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : 2 ملعقة صغيرة

- صوص التفاح : ثلث كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- التوت الأزرق : نصف كوب

مافن البلوبيري خالي من الجلوتين

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي التمر وصلصة التفاح، واخلطي جيداً حتى تصبح لديكِ عجينة متجانسة.

أضيفي حليب الصويا، وعصير الليمون، وبرش الليمون، وبذور الكتان، والفانيليا، وأعيدي الخلط جيداً.

في وعاء جانبي، اخلطي طحين الأرز البني، وصودا الخبز، والملح، والبيكنج باودر.

أضيفي خليط طحين الأرز فوق مزيج التمر وأعيدي الخلط جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.

أضيفي التوت الأزرق وحركي بهدوء باستخدام مغرفة.

حضري صينية مافن وضعي بداخلها الأكواب الخاصة بالخبز، ثم وزعي العجينة في الأكواب مع الحرص بملئها للثلث فقط.

أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 20-25 دقيقة حتى النضج.

اتركي المافن جانباً حتى يبرد وقدميه.