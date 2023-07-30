يخنة البطاطس بكرات اللحم بخطوات سهلة وبسيطة

يخنة البطاطس بكرات اللحم من أطيب وصفات اليخنة من الأطباق التقليدية الشهيرة بمذاقها الشهي، وتتميز بإضافة تقلاية الثوم، وتقدم بالعادة بجانب الأرز المفلفل.

يخنة البطاطس بكرات اللحم



مقادير يخنة البطاطس بكرات اللحم

- مقادير تقلاية الثوم :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- اللحم : 1 كيلو (كرات اللحم)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- معجون الطماطم : ملعقة صغيرة

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة مكعبات ومقلية)

طريقة التحضير

في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وأضيفي كلاً من البابريكا، والكمون، والكركم، والبهارات المشكلة وقلبي البهارات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

أضيفي كرات اللحم وقلبيها مع البهارات حتى تكتسب النكهة.

أضيفي البصل الشرائح وقلبيه مع كرات اللحم والبهارات واتركيه حتى يذبل قليلاً.

أضيفي النشا وقلبي، ثم صبي نصف كوب من الماء وحركي.

أضيفي معجون الطماطم، وحركي حتى يذوب بالماء، ثم أضيفي مكعبات البطاطس المقلية مع التحريك.

لتحضير تقلاية الثوم: سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار، ثم أضيفي الثوم المهروس، والكزبرة الخضراء المفرومة، وقلبي المكونات حتى تذبل الكزبرة.

أضيفي التقلاية لليخنة، وقلبي واتركي المكونات تغلي مدة دقيقتين، ثم أطفئي النار، واسكبي اليخنة بطبق التقديم.

قدمي يخنة البطاطس ساخنة بجانب الأرز الأبيض المفلفل.